Calhanoglu conferma tutto: “Vado all’Inter, firmo domani”

Arriva la conferma direttamente da Hakan Calhanoglu. Il trequartista ha confermato ad un media turco che andrà all’Inter

È la notizia del giorno, e aggiungeremmo sconvolgente! Hakan Calhanoglu sarà presto un nuovo calciatore dell’Inter. Domani si sottoporrà alla consuete visite mediche e firmerà un contratto triennale per 5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus.

Una bella mazzata per tutto l’ambiente rossonero, dopo quella di Gianluigi Donnarumma. Il Milan perde un altro giocatore a parametro zero, ma i rimpianti sono pochi. Cambiare bandiera così facilmente, per qualche milione in più fa capire quanto i valori nel calcio stiano letteralmente scomparendo.

La notizia è stata lanciata nella tarda serata di ieri, e c’era molto scetticismo attorno ad essa. Ma ora arriva la conferma assoluta. Lo stesso Hakan Calhanoglu ha confermato l’imminente passaggio al club nerazzurro. Il trequartista turco lo ha dichiarato ai microfoni del media turco TRT SPOR.

Le sue parole: “Ho fatto un accordo con l’Inter. Andrò a Milano. Firmerò un contratto domani”.

