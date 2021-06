Van Basten ’88, il racconto di Federico Buffa: dove vederlo on demand

Van Basten ’88 è il titolo del nuovo racconto realizzato da Federico Buffa su Sky e dedicato all’ex attaccante del Milan e a uno dei suoi gol leggendario, quello segnato all’URSS nella finale degli Europei

Un’altra meravigliosa storia di sport coinvolgente, nostalgica e, a tratti, anche commovente. Con Van Basten ’88, Federico Buffa ripercorre la prima parte della carriera dell’indimenticato e indimenticabile ex attaccante del Milan. Dall’esordio con l’Ajax, ai primi infortuni che gli hanno martoriato la caviglia, al rapporto con Cruyff suo mentore ai Lancieri, all’approdo al Milan coinciso con il primo Scudetto vinto in rossonero e soprattutto con il trionfo all’Europeo 1988 nel quale Marco ha segnato uno dei gol più belli della storia del calcio, quello all’Urss nella finale vinta dall’Olanda 2-0 con Gullit altro marcatore.

Un racconto di mezzora in cui Buffa, con il suo stile inconfondibile, ha condensato aneddoti, retroscena e storie che esaltano non solo le doti di uno straordinario calciatore ma anche quelle di un uomo che, nonostante i ripetuti impedimenti fisici, non ha mai rinunciato alla sua ambizione di vincere e essere il migliore. Emblematici a riguardo gli ultimi minuti del racconto nel quale Buffa rivela il rifiuto di Van Basten alla proposta di Cruyff di andare al Barcellona per dimostrare il suo vero valore ai tifosi del Milan dopo la prima stagione tribolata nonostante la vittoria dello Scudetto.

Leggi anche

Van Basten ’88: dove vedere lo speciale di Federico Buffa

Per tutti i tifosi del Milan (e non solo), lo speciale dedicato a Federico Buffa è un appuntamento imperdibile. Chi ha vissuto Van Basten e le sue gesta non potrà non apprezzare di rivivere momenti indimenticabili mentre per i giovani che lo hanno conosciuto solo tramite i filmati d’annata e le testimonianze altrui è l’occasione giusta per capire ulteriormente perché Marco è considerato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio.

Van Basten ’88 è in programmazione dal 20 giugno su Sky. Il documentario sarà trasmesso in vari passaggi a ridosso dei programmi dedicati a Euro 2020 con la diretta delle partite e gli approfondimenti in studio. Per gli abbonati a Sky è possibile vederlo in ogni momento on demand dal decoder, da Sky Go e su Now Tv, la piattaforma che permette di abbonarsi a vari pacchetti dell’offerta Sky con i contenuti visibili in streaming e non tramite parabole e decoder.