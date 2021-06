Sergio Ramos, ancora El Chiringuito: “Contatti con il Milan, ecco le richieste”

I contatti tra il Milan e il difensore Sergio Ramos vengono confermati dal giornalista spagnolo! Questo conferma anche i dettagli economici della richiesta dell’ormai ex Real Madrid

La notizia dei contatti avvenuti tra Sergio Ramos e Maldini, qualche giorno fa, ha accesso i desideri più grandi dei tanti tifosi rossoneri. Purtroppo, però, si è sempre trattato di un affare impossibile. Il Milan non può di certo permettersi, dal punto di vista economico, una leggenda come Sergio Ramos. Difatti, dopo ben sedici anni, la bandiera del Real Madrid è ad un passo dall’approdo al Paris Saint Germain – probabilmente unico club europeo che può garantirgli uno stipendio netto di 15 milioni di euro a stagione.

Ciò non toglie, che tra Ramos e il Milan ci sia una spropositata simpatia e stima. Il difensore spagnolo ha sempre dichiarato parole di ammirazione nei confronti del club rossonero, e del suo attuale DT, Paolo Maldini. I recenti contatti sarebbero avvenuti proprio tra i due, che condividono la fama di essere tra i più forti difensori centrali di sempre.

A confermare il dialogo tra Maldini e Ramos è Josep Pedrerol, giornalista ed opinionista del Chiringuito Tv. Questo oltre a dichiarare i contatti tra le due parti, ha anche confermato che il difensore ormai ex Real abbia realmente chiesto al Milan una somma di 20 milioni di euro alla firma del contratto, e di 15 milioni a stagione. Cifre spropositate, che il club rossonero non sarebbe disposto a concedere a nessuna leggenda del calcio in circolazione.