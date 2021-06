Non solo Milano-Londra, doppio asse di calciomercato

Non solo affari con il Chelsea, il Milan tratta diversi profili anche con il Real Madrid: Brahim Diaz, Dani Ceballos e Odriozola, i nomi sul taccuino del Diavolo

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per trovare i giusti rinforzi da consegnare a Stefano Pioli. Il Milan vuole continuare ad essere competitivo e per farlo ha bisogno di diversi innesti, per sopperire alle pesanti partenze.

Come raccontato è davvero caldo l’asse Milano-Londra. I rossoneri stanno trattando con il Chelsea diversi profili: riscattato Tomori, il calciatore più vicino all’arrivo è certamente Olivier Giroud. Per l’attaccante è stato trovato l’accordo e serve che si svincoli dal club londinese.

Non è da escludere che il via libera arrivi insieme a quello di altri due elementi, che piacciono tanto a al Milan, come Hakim Ziyech, un esubero del Chelsea, al pari di Tiemoué Bakayoko, desideroso di far ritorno in rossonero.

Trattative anche con il Real

Ma Milano-Londra non è l’unico asse di calciomercato attivo in questo momento. Bisogna prestare molta attenzione anche a quello con Madrid. I contatti con il Real sono continui: si lavora per trovare l’intesa definitiva per la permanenza in rossonero di Brahim Diaz. Come raccontato, mancano davvero solo gli ultimi dettagli per raggiungere la fumata bianca.

La Gazzetta dello Sport conferma che il nome del trequartista non è l’unico di cui i due club stanno parlando. L’idea Dani Ceballos continua ad essere viva. Il giocatore piace parecchio alla dirigenza rossonera ormai da tempo, oggi può rappresentare un’opportunità dopo due anni non proprio brillanti a Londra, con la maglia dell’Arsenal.

Il terzo profilo che interessa al Milan è quello di Odriozola. Il terzino destro potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e rappresenta, ad oggi, un’alternativa a Diogo Dalot. Ci sarebbero stati già dei contatti con l’entourage dell’ex Bayer Monaco. Senza il via libera da parte del Manchester United per il portoghese, Odriozola balzerebbe in pole per il ruolo di vice Davide Calabria.