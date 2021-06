Calciomercato Milan, l’Inter piomba sull’obiettivo rossonero

Il Milan è alla ricerca di un valido sostituto di Hakan Calhanoglu. Piace molto un centrocampista dell’Atalanta, ma su questo c’è anche l’interesse della cugina Inter

Giornata parecchio stravolgente quella di ieri! L’approdo di Hakan Calhanoglu sull’altra sponda del naviglio, ai cugini dell’Inter, ha creato una vera e propria baraonda mediatica. L’ambiente rossonero è rimasto indubbiamente colpito dal tradimento del numero 10 turco che ha scelto la diretta rivale come la squadra del suo prossimo futuro.

Adesso il Milan sta riflettendo con pacatezza al profilo ideale che possa sostituire con qualità Calhanoglu. La lista dei possibili candidati è davvero lunghissima. In queste ultime ore sono stati fatti tantissimi nomi che potrebbero rappresentare il trequartista del futuro rossonero. Da suggestioni a piste più concrete. In Italia, il Milan sembra aver messo gli occhi su tre profili in particolare. Oltre a Zaccagni del Verona, e Daamsgard di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa, c’è anche Matteo Pessina tra i possibili candidati.

Pessina è un ex Milan, che nella passata stagione all’Atalanta ha visto esplodere tutto il suo potenziale, e si sta confermando ampiamente anche con la Nazionale Italiana. È un asso offensivo del centrocampo Matteo, e il Milan, se decidesse di affondare il colpo per lui, avrebbe diritto ad uno sconto del 50% – data la clausola inserita nel contratto quando il Milan lo ha ceduto ai bergamaschi.

Ma stamattina la Gazzetta dello Sport fa sapere che anche la nuova Inter di Simone Inzaghi ha messo gli occhi sul centrocampista italiano classe 1997.

Leggi anche:

Inter, obiettivo Pessina: prima le cessioni di Nainggolan e Joao Mario

L’Inter di Inzaghi sta cercando un rinforzo di centrocampo. Con il 3-5-2 serve al tecnico piacentino un nuovo mediano, e Matteo Pessina è il primo obiettivo dei nerazzurri. A riportarlo, come dicevamo, è la Gazzetta dello Sport, che ha spiegato come l’Inter debba, però, prima liberarsi di due esuberi quali Nainggolan (vicino al Cagliari) e Joao Mario per cui si cerca un nuovo club, data la trattativa saltata con lo Sporting Lisbona.

La rosea sottolinea come Matteo possa essere il profilo perfetto per il centrocampo di Simone Inzaghi. È un giocatore molto duttile, in grado di occupare sia il ruolo di mediano che quello più avanzato di trequartista. La dirigenza nerazzurra ha incontrato ieri l’agente del giocatore, Beppe Riso, e sta cercando di trovare la giusta quadra per una trattativa.

Sirene quindi per Maldini e Massara. Se il Milan riconoscesse in Pessina l’ideale sostituto di Hakan Calhanoglu si troverebbe a concorrere ancora una volta con la sua rivale cittadina. Ma attenzione, perchè se l’Inter riuscisse a soffiare Pessina, il 50% del ricavato dell’Atalanta andrebbe sempre nelle tasche dei rossoneri.