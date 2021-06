Calciomercato Milan, interesse per il danese: è pronta l’offerta

Il Milan segue con interesse Mikkel Damsgaard. Il talento danese della Sampdoria piace parecchio ai rossoneri, pronti a presentare un’offerta al club

Mikkel Damsgaard è uno dei protagonista di Euro 2020. Il danese è entrato nella storia, diventando il primo calciatore nato nel 2000 ad andare a segno in questa edizione.

La rete, che ha contribuito a battere la Russia, è anche quella del più giovane della storia della Danimarca nelle competizioni continentale. Il gol di Damsgaard è arrivato precisamente a 20 anni e 353 giorni.

Al di là del gol contro i russi, le prestazioni del calciatore della Sampdoria non stanno passando inosservate. Il classe 2000 sta dimostrando quanto di buono aveva fatto già intravedere con la maglia dei blucerchiati.

Come riporta Sky Sport, nelle ultime ore, il Milan sta valutando la possibilità di presentare un’offerta ai liguri per Damsgaard. Il danese piace da tempo ed è seguito con grande interesse dagli osservatori rossoneri. Sky tiene a precisare, che al momento non c’è una vera e propria trattativa ma nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiornamenti in merito.

Damsgaard potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli dietro la punta, nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli ma con la Sampdoria si è maggiormente disimpegnato da esterno sinistro. Nell’ultima stagione, in 37 presenze (molti spezzoni di gara), i gol realizzati sono stati due, con quattro assist.

La valutazione del talento danese è di circa 20 milioni di euro. Una valutazione già importante ma che sembra destinata ad aumentare. Il calciatore, come detto piace parecchio, ma il Milan non è l’unica squadra ad aver mostrato interesse nei suoi confronti. La Sampdoria potrebbe presto ricevere delle offerte dalla Spagna, con il Barcellona in prima linea, e soprattutto dall’Inghilterra, dove diversi club sono pronti a farsi avanti.

Leggi anche:

Hauge e Leao in partenza

L’acquisto di Damsgaard potrebbe essere visto in funziona di una possibile partenza di Rafael Leao e Hauge. Il danese, infatti, gioca principalmente nella stesso zona di campo del portoghese e del norvegese. Come vi abbiamo raccontato i due calciatori non sono considerati incedibile e alla giusta offerta potrebbero lasciare il Milan, nel corso di questo calciomercato estivo