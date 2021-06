Calciomercato Milan, in Germania il nuovo trequartista

Il Milan pensa anche a Marcel Sabitzer, talento austriaco classe 1994 in forza al Lipsia. Ha una valutazione alta ma il con tratto scade il 30 giugno 2022

E’ davvero lunga lista dei trequartisti, che si candidano a prendere il posto di Hakan Calhanoglu. Ieri è ufficialmente finita l’avventura del turco con la maglia del Milan. L’Inter ha annunciato il tesseramento del calciatore. L’approdo sull’altra sponda del Naviglio dell’ex Bayer ha sorpreso un po’ tutti ma non il suo addio, che sembrava davvero scritto.

Per il Milan, che continua la ricerca del nuovo numero dieci, dunque nessuno stupore. Per l’erede di Calhanoglu però bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, con i rossoneri che non vogliono sbagliare l’acquisto.

Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Zaccagni, profilo che piace ma che difficilmente verrà preso per indossare la maglia numero dieci. Potrebbe rappresentare un’opportunità, con l’inserimento di pedine come Conti e Caldara, ma si acquisterà un profilo di maggiore spessore.

Profili top

Va monitorata, con attenzione, come vi abbiamo raccontato, la situazione legata a Hakim Ziyech. Il marocchino è in uscita dal Chelsea e gli ottimi rapporti tra i club potrebbe favorire il suo approdo al Milan. Serve tempo e pazienza mai contatti tra le parti stanno proseguondo.

Nel frattempo si guarda anche altri profili. Dani Ceballos piace da tempo ma ad oggi la priorità con il Real Madrid è la conferma in rossonero di Brahim Diaz.

Leggi anche:

Occhi puntati su Sabitzer

Tuttosport in edicola stamani, conferma i nomi appena fatti, ma sottolinea anche l’interessamento per Marcel Sabitzer. Il talento classe 1994, in forza al Lipsia, si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Austria agli Europei. Il prossimo sabato ci sarà modo di ammirarlo contro l’Italia, negli ottavi di finale del torneo.

Sabitzer è reduce da un’ottima stagione con il club tedesco: sono 9 i gol e 7 gli assist in 39 partite disputate. Il suo valore di mercato, però, è davvero alto: transfermarkt fissa il suo prezzo a ben 42 milioni di euro. Un prezzo spropositato, che forse non corrisponde alla realtà per il solo fatto che il contratto del classe 1994 scadrà fra poco più di un anno, il 30 giugno 2022.

Andrà dunque monitorata anche questa situazione ma attenzione alle sorprese e a profili mai usciti fuori prima.