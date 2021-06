Euro 2020, calendario ottavi di finale: date e orari dei match

Euro 2020, il programma degli ottavi di finale. I match si disputeranno tra sabato 26 e martedì 29 giugno con due partite al giorno

Euro 2020 entra nel vivo con l’inizio della fase a eliminazione diretta. Da sabato 26 a martedì 29, si disputeranno i match degli ottavi di finale inseriti in un tabellone tennistico nel quale sono già definiti gli incroci di quarti di finale e semifinali che precederanno la finalissima prevista a Wembley domenica 11 luglio.

E’ la seconda volta nella storia degli Europei che si disputano gli ottavi di finale. Prima dell’edizione di Francia 2016, il format del torneo era diverso con 4 gironi da 4 squadre ciascuno che qualificavano ai quarti di finale le prime due classificate di ogni gruppo. Ora, invece, con l’allargamento a 24 partecipanti c’è un turno eliminatorio in più, appunto gli ottavi di finale, ai quali si sono qualificate le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze classificate.

Gli ottavi di Euro 2020 si disputeranno con due match al giorno con calcio di inizio previsto alle 18 e alle 21. Le partite saranno ospitate in 8 sedi differenti, tra le quali non ci sarà Roma. Lo stadio Olimpico, infatti, dopo aver ospitato le tre partite dell’Italia nella fase a gironi, è stato scelto come sede ospitante di un quarto di finale.

Euro 2020, il programma degli ottavi di finale

Per l’Italia è la quarta partecipazione consecutiva alla fase a eliminazione diretta di un Europeo. Nel 2008, eliminazione ai quarti con la Spagna. Nel 2012, gli iberici ci hanno sconfitto in finale mentre nel 2016 dopo la bella vittoria di nuovo con la Spagna agli ottavi, l’Italia di Conte è stata eliminata ai quarti dalla Germania ai rigori.

Di seguito il programma completo degli ottavi con orari e sedi ospitanti delle partite

Sabato 26 giugno

Danimarca-Galles (Amsterdam, 18)

Italia-Austria (Londra, Wembley, 21)

Domenica 27 giugno

Olanda – Terza Classificata (Budapest, ore 18)

Belgio – Terza Classificata (Siviglia, ore 21)

Lunedì 28 giugno

Croazia – Spagna (Copenaghen, ore 18)

Prima F – Terza Classificata (Bucarest, ore 21)

Martedì 29 giugno

Inghilterra – Seconda Gruppo F (Wembley ore 18)

Svezia– Terza classificata (Glasgow ore 21)

*La disposizione delle terze classificate e la loro disposizione negli ottavi saranno stabilite al termine delle partite finali del girone F. Al momento le tre migliori terze sono Rep.Ceca, Svizzera, Ucraina e Portogallo