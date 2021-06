Sportmediaset – Milan, il piano di Mendes: uno scambio clamoroso

Il Milan potrebbe arrivare al trequartista intavolando uno scambio ben preciso. Leao rappresenterebbe la giusta contropartita

Nelle ultime ore si è riscaldato il nome di James Rodriguez come perfetto sostituto di Hakan Calhanoglu. Al Milan serve un trequartista di assoluta qualità per colmare la perdita, oltre che economica, ma soprattutto tecnica del numero 10 turco. E il profilo del colombiano potrebbe far davvero al caso di Stefano Pioli.

Parliamo di un giocatore di una classe indiscussa, che però, negli ultimi anni non ha trovato la continuità sperata. La sua ultima stagione all’Everton, con Carletto Ancelotti in panchina, è stata disturbata da diversi infortuni. Ma adesso James è in cerca di un club nel quale possa rilanciarsi e riottenere la fiducia.

Secondo le ultime indiscrezioni, il suo agente, il portoghese Jorge Mendes lo ha proposto a diversi club, tra cui anche il Milan. Maldini e Massara stanno ben riflettendo sul colpo da mettere a segno. Rodriguez ha un contratto sino al 2022 con l’Everton, motivo per il quale il costo del suo cartellino potrebbe essere abbordabile. Ma attenzione, perchè secondo Sportmediaset, il Milan potrebbe arrivare ad James attraverso una formula differente.

Leggi anche:

Leao per arrivare a James Rodriguez

Sportmediaset, nella sua edizione odierna, ha raccontato di un possibile scambio tra il Milan e l’Everton. Infatti, c’è da tenere in conto un fattore molto rilevante. Jorge Mendes è si l’agente di James Rodriguez, ma anche di Rafael Leao, l’attaccante in forza al Milan.

Da tempo, il club rossonero sta pensando alla possibile cessione del suo esterno portoghese, e questa potrebbe essere l’occasione giusta per arrivare ad James Rodriguez. Sportmediaset ha infatti sottolineato che Jorge Mendes può facilitare una scambio Leao-Rodriguez tra Milan ed Everton.

Non dimentichiamo, infatti, come il portoghese classe 1999 sia seguito dal club inglese da parecchio tempo. Già a gennaio, l’Everton aveva tentato l’affondo, ma il Milan aveva rifiutato qualsiasi tipo di offerta. Adesso, però, con la grande esigenza per il club rossonero di puntare su un trequartista affermato e di talento, Leao potrebbe rappresentare la giusta contropartita.

Ad oggi non è in corso alcuna trattativa, ma l’agente dei due giocatori starebbe riflettendo a questa possibile formula.