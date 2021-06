Bakayoko, non solo Milan: concorrenza dall’Italia

È tornato in voga il nome di Tiemouè Bakayoko in ottica mercato rossonero. Attenzione ad una rivale di Serie A che ha mostrato interesse per il giocatore

Nelle ultime ore sta impazzando nuovamente il nome di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, di proprietà del Chelsea, è di nuovo accostato al Milan. Ha lasciato un segno in maglia rossonera nel 2018, quando ad allenarlo c’era Gattuso. Adesso, dopo il prestito al Napoli, potrebbe far ritorno nel capoluogo lombardo.

Infatti, sono molto fitti i contatti tra il Milan e il Chelsea, oltre che per Giroud e Ziyech anche per Bakayoko. Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo per la sua mediana. Servono almeno quattro centrocampisti a Stefano Pioli in vista della prossima stagione, oltre a Kessie e Bennacer. Si cerca disperatamente il riscatto a titolo definitivo di Sandro Tonali, mentre il profilo del francese del Chelsea è quotato come adatto alla mediana del Milan.

I contatti tra le parti sono in corso, con Maldini e Massara che hanno comunicato ai blues il loro interessamento per Bakayoko. Ancora nessuna offerta o trattativa in ballo, ma l’interesse è concreto. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbe trovare una sistemazione definitiva dopo la serie di prestiti affrontati.

Attenzione, però, perché oltre al Milan c’è un altro club di Serie A che avrebbe comunicato il suo apprezzamento nei confronti di Tiemouè Bakayoko.

TMW – L’Inter piomba su Bakayoko

Secondo quanto riportato recentemente da Tutto Mercato Web, anche la nuova Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Qualche minuto fa vi abbiamo raccontato dell’interesse nerazzurro per Matteo Pessina, altro profilo seguito anche dal Milan.

Ma secondo la fonte sopracitata, Marotta sta valutando anche Tiemouè Bakayoko come possibile rinforzo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Con le cessioni di Nainggolan e Joao Mario, sulle quali l’Inter sta lavorando, i nerazzurri valutano il centrocampista francese un buon candidato.

Il club di Zhang ha anch’esso comunicato al Chelsea il suo apprezzamento nei confronti del giocatore, e come nel caso del Milan, non c’è ancora un’apertura di trattativa. Sappiamo che Bakayoko gradirebbe molto il ritorno in rossonero, ma ci sarà da capire chi tra Milan e Inter affonderà il colpo.