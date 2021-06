Calciomercato Milan, un ritorno di fiamma per l’attacco: arriva dalla Germania

Il Milan ha messo gli occhi su un attaccante d’esperienza. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania e afferma della concorrenza di Juventus e Inter

Il Milan è alle prese con la ricerca di una punta valida e di qualità. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic danno poche garanzie in vista della prossima stagione. Lo svedese, dopo essersi operato al ginocchio, potrebbe rientrare a campionato inoltrato, e il Milan non può rischiare di rimanere sprovvisto in quel ruolo.

C’è la necessità, oltre che di puntare su una giovane punta, di acquisire un centravanti di esperienza che possa fare le veci di Zlatan in quanto a conoscenza e leadership. È ormai risaputo che il nome in cima alla lista dei desideri rossoneri è quello di Olivier Giroud, francese attualmente in forza al Chelsea.

Il classe 1986 si è visto rinnovare il suo contratto per un altro anno con i blues, ma gli è stato promesso dal club che, in caso di offerte dall’estero, potrebbe essere liberato a parametro zero. Ed è proprio quello che il Milan sta aspettando per appropriarsi definitivamente di Olivier Giroud. L’accordo con il giocatore è stato preso, ma si attende ancora il benestare del Chelsea.

Maldini e Massara per tutelarsi e per evitare brutte sorprese stanno seguendo un altro attaccante molto interessante: un croato che gioca in Bundesliga.

BILD – Kramaric nel mirino del Milan

Dalla Germania arriva l’indiscrezione dell’interesse rossonero per Andrej Kramaric, centravanti croato in forza all’Hoffenhaim. In realtà, il Milan lo ha seguito anche in passato, nel 2019, quando Giampaolo si apprestava ad accomodarsi nella panchina rossonera.

Adesso, secondo quanto riferisce il tabloid tedesco BILD, il club rossonero è tornato sulle tracce del bomber croato. Kramaric è uno che col gol ha molto feeeling. Nell’ormai passata stagione ha messo a segno 20 gol in 28 presenze in Bundesliga. Il calciatore ha oggi 30 anni, fattore che dimostra quanto possa vantare una modesta esperienza. È un titolare della sua Nazionale, e non a caso è momentaneamente impegnato agli Europei insieme al rossonero Ante Rebic.

Interessante è inoltre la duttilità di Kramaric: un centravanti che sa fungere anche da esterno o trequartista. Insomma, è un profilo parecchio appetibile, e la medesima fonte riporta di una folta concorrenza tutta italiana: oltre al Milan, anche Juventus, Inter e Roma stanno attenzionando l’attaccante croato. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza il prossimo anno potrebbe far abbassare il prezzo.