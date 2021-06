Brahim al Milan: l’annuncio di Florentino Perez

Le parole che arrivano dalla Spagna di Florentino Perez lasciano davvero pochi dubbi: Brahim Diaz continuerà a giocare con la maglia del Milan. Ecco le dichiarazioni del numero uno del Real Madrid

Nel corso di una lunga intervista, rilasciata a ‘El Transistor’, Florentino Perez ha parlato anche di Brahim Diaz. Il presidente del Real Madrid ha di fatto confermato che il trequartista spagnolo è ad un passo dalla permanenza al Milan: “Brahim ha avuto la possibilità di dimostrare il suo grande talento in rossonero – ammette Perez – se non potrà giocare con continuità al Real, vorremmo che lo facesse al Milan. Non posso parlare di altre cose perché non so ancora cosa succederà”.

Ancora rossonero

Parole che non lasciano dubbi. Brahim Diaz, come raccontato, sarà ancora un giocatore del Milan. I rapporti tra i due club sono davvero ottimi e non ci saranno problemi nel trovare l’accordo.

Come scritto andrà capito se il Real e lo stesso giocatore vorranno rischiare di separarsi definitivamente o decideranno di lasciare una porta aperta, attraverso un contro-riscatto. E’ dunque, davvero, solo questione di formula: la certezza (difficile che possa cambiare qualcosa) è che Brahim Diaz, anche la prossima stagione vestirà la maglia del Milan.