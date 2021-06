Dal Portogallo: “Occhio Milan: c’è anche il Real Madrid”

Dal Portogallo arriva un’indiscrezione clamorosa: Diogo Dalot sarebbe finito nel mirino del Real Madrid! Sarà scontro di mercato con il Milan?

Il Milan sta lavorando sodo per trattenere Diogo Dalot tra le sue fila. Non una impresa di poco conto, dato che il Manchester United fa muro con le sue pretese. L’intenzione del club rossonero sarebbe quella di prelevare ancora una volta il terzino portoghese dai Red Devils in prestito, ma inserendo un diritto di riscatto.

È proprio quest’ultimo punto a non convincere il club dei Glazer, che vorrebbe monetizzare subito dalla cessione di Dalot, o quantomeno assicurarsi un obbligo di riscatto da parte del Milan. La volontà del giocatore pare essere chiara: Diogo Dalot vuole ritornare in rossonero e crescere sotto l’ala del tecnico Stefano Pioli.

Le parti sono in continuo dialogo e si aspetta di trovare la giusta quadra. Attenzione, però, perché dopo la buona prestazione del terzino portoghese agli Europei contro la Francia, i riflettori si sono accesi su di lui. Come è ormai risaputo, Dalot ha avuto la fantastica occasione di essere convocato nella sua Nazionale Maggiore dopo la positività al Covid di Joao Cancelo e ovviamente questa potrebbe rappresentare un importante vetrina.

Non è un caso che il Real Madrid di Carletto Ancelotti starebbe pensando proprio a Diogo come profilo ideale per la sua fascia destra di difesa. L’indiscrezione arriva dal Portogallo.

Leggi anche:

Real Madrid, obiettivo Dalot per sostituire Odriozola

In noto sito portoghese A Bola ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Diogo Dalot è finito nel mirino del Real Madrid, ed è un osservato speciale di Carlo Ancelotti. Il tecnico ex Milan starebbe pensando di puntare sul portoghese per sostituire l’uscente Odriozola, che tra l’altro è seguito proprio dal Milan.

Infatti, il club rossonero, insicuro di chiudere la trattativa per Diogo Dalot con il Manchester United, ha puntato proprio Odriozola come possibile sostituto. Potrebbe esserci un intreccio di mercato, con i due giovani terzini a scambiarsi la strada.

Presto a dirlo, dato che ancora non vi è alcuna trattativa del Real Madrid per Dalot. Ma i blancos potrebbero presto decidere di affondare il colpo. Ciò, probabilmente, dirotterebbe il Milan tutto sul classe 1995, Alvaro Odriozola. Si attendono sviluppi dalla questione.