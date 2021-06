Daramy al Milan: forza e velocità, chi è il giovane talento danese

Veloce e potente, il giovane attaccante danese può fare al caso dei rossoneri. Il Milan conta di chiudere a costi non troppo elevati.

Fase intensa per il mercato rossonero. Il Milan è alla ricerca di un attaccante esterno che possa garantire velocità e imprevedibilità al reparto avanzato. Con la partenza ormai prossima di Samu Castillejo si è liberato un posto e quel posto non sarà ricoperto, ormai con tutta probabilità, da Amine Adli. Il talento del Tolosa ha infatti deciso di rinnovare ed è uscita dalla lista dei probabili arrivi in rossonero.

Nelle ultime ore Calciomercato.com riferisce di un interessamento dei rossoneri per un altro giovane talento: Mohamed Daramy. Si tratta di un classe 2002 che gioca in Danimarca con il Copenaghen. Il Milan starebbe lavorando anche sul suo profilo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il portale riferisce: “L’obiettivo è portare a casa un’opzione per la fascia, soprattutto sinistra ma anche destra, a costi non elevati, dato che al momento l’offerta è di circa 6 milioni di euro“.

Chi è Mohamed Daramy

Daramy è un giocatore duttile. Può agire da esterno d’attacco ma anche da seconda punta. E’ dotato di grande forza fisica e progressione. Bravo nell’uno contro uno e nello spunto individuale, ha anche una discreta confidenza con il gol: nell’ultimo campionato 5 reti e 2 assist. Nel curriculum del 19enne ci sono già diverse esperienze europee. L’attaccante ha disputato l’Europeo Under 21 con la nazionale danese e ha collezionato anche diverse presenze in Europa League.

La dirigenza del club danese valuta il cartellino del giocatore intorno ai 10 milioni di euro, tenendo anche conto che il suo contratto scade fra due anni (giugno 2023). Se il Milan vuole portarlo a casa dovrà muoversi con tempismo e decisioni. Infatti la concorrenza per il giocatore danese di origini sierraleonesi è infatti spietata. Sulle sue tracce ci sono due club tedeschi, Lipsia e Bayer Leverkusen, ma anche Siviglia e Salisburgo.