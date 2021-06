SportMediaset – Milan, è stato Bakayoko ad offrirsi

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna di SportMediaset, sarebbe stato proprio il centrocampista a proporsi ai rossoneri, che ora valutano l’ipotesi.

Milan e Chelsea contiuano a lavorare in sinergia anche dopo l’affare Tomori. Sono infatti tre i giocatori dei Blues che interessano al Diavolo, e tra questi c’è l’ex Tiemoué Bakayoko. Nelle ultime ore il suo nome è stato definito quello più concreto per il centrocampo rossonero. Il 27enne rappresenterebbe un innesto per completare la rosa, e soprattutto un centrocampo di tutto rispetto con Kessie, Bennacer e Tonali.

Nei giorni scorsi le parole del suo agente Andy Bara a Calciomercato.com hanno confermato il tutto: “Il Milan è una grande squadra e se si dovesse creare l’opportunità faremo di tutto per portarlo in rossonero – l’agente aveva poi aggiunto – Al momento Tiemouè è un giocatore del Chelsea, ma c’è una possibilità di andare in una squadra italiana. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare”.

Bakayoko si è offerto

A quanto pare il giocatore gradirebbe e non poco un ritorno a Milano. SportMediaset infatti su Italia Uno riferisce che sarebbe stato proprio il centrocampista francese ad offrirsi al club rossonero. Il Milan ci pensa, magari con un prestito con diritto di riscatto. I rapporti con il club londinese sono buoni e questo potrebbe facilitare la trattativa.

Si tratta di un’operazione più fattibile nella fase finale del mercato. Le priorità del mercato del Milan ora sono altre. Più in là la questione Bakayoko potrebbe però tornare d’attualità.