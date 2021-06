Euro 2020, Italia: l’avversario ai quarti di finale se elimina l’Austria

Euro 2020, il tabellone della fase a eliminazione diretta permette già di conoscere il possibile avversario dell’Italia ai quarti di finale e il potenziale incrocio in semifinale

Tre vittorie convincenti nella fase a gironi che hanno contribuito a prolungare una serie di risultati positivi che dura da oltre due anni. Ora però occorre resettare tutto e concentrarsi sull’obiettivo immediato ovvero la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020 che l’Italia contenderà all’Austria a Wembley.

Per gli azzurri è la quarta partecipazione consecutiva alla fase a eliminazione di un Europeo che, nel nuovo millennio, non abbiamo raggiunto solo nell’edizione 2004 quella del famoso “biscotto” tra Danimarca e Svezia nella fase a gironi con il 2-2 che ha sancito l’eliminazione dell’Italia di Trapattoni. Per l’Austria, invece, è la prima volta assoluta, considerato anche che quella in corso è la seconda partecipazione in assoluto a un Europeo a cinque anni di distanza da Francia 2016 quando Alaba e compagni furono eliminati nel girone con Portogallo, Islanda e Ungheria.

Italia, il possibile avversario ai quarti di finale di Euro 2020

Chi vince tra Italia e Austria, affronterà ai quarti di finale la vincente del confronto tra Belgio e Portogallo in programma domenica 27 giugno a Siviglia alle ore 21. Il quarto di finale che andrà a delinearsi in seguito ai risultati dei due match si disputerà venerdì 2 giugno alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

E’ possibile ipotizzare già il possibile avversario che attenderà in semifinale la “vincente” di questa porzione di tabellone che è accoppiata con altri due match di ottavi di finale ovvero Francia-Svizzera e Croazia-Spagna, partite che si disputeranno entrambe lunedì 28 giugno alle 18 e alle 21. La semifinale è prevista martedì 6 luglio a Wembley alle ore 21.

La parte bassa del tabellone di Euro 2020 prevede invece i seguenti accoppiamenti in ottavi e quarti di finale:

Svezia-Ucraina / Inghilterra-Germania e Galles-Danimarca / Olanda-Repubblica Ceca.