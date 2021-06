Italia-Austria, le formazioni ufficiali: gioca Verratti

Le formazioni ufficiali di Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Mancini ha scelto Verratti a centrocampo

Quasi tutto pronto a Wembley per l’ottavo di finale che vedrà rivali Italia ed Austria. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21.00, ma nel frattempo scopriamo insieme le scelte ufficiali che Roberto Mancini e Franco Foda hanno fatto per l’importantissimo match.

Come previsto, il CT dell’Italia ha preferito schierare a centrocampo il veterano Marco Verratti, rispetto alla giovane rivelazione Manuel Locatelli. Probabile un suo inserimento in campo nel secondo tempo della gara.

Di seguito le formazioni ufficiali dei due tecnici:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Austria (4-3-2-1):Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. CT: Foda.