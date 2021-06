Calciomercato Milan, pericolo inglese: l’affare si complica

Il Milan rischia di essere superato nella corsa al terzino del Barcellona da una diretta rivale sul mercato estero.

Milan sempre molto attento ed interessato a ciò che accade sul mercato spagnolo. Si segnalano diversi calciatori seguiti dalla dirigenza rossonera che attualmente militano in Liga. Alcuni di questi sono addirittura esuberi dei club di alto rango.

Basti ricordare ai colpi recenti Theo Hernandez o Brahim Diaz, strappati al Real Madrid che li ha considerati in passato degli esuberi. Ora i rossoneri si stanno concentrando anche su un calciatore in uscita dal Barcellona che farebbe molto comodo.

Si tratta del terzino di origine dominicana Junior Firpo. Un laterale spesso accostato al Milan, visto che già a gennaio fu vicinissimo a sbarcare in Italia, ma alla fine il classe ’96 ha scelto di restare a Barcellona. Almeno fino all’avvio della prossima stagione.

Firpo, il Milan rischia di essere superato dal Leeds

Il Milan fino a qualche giorno fa è sempre stato indicato come club in pole per l’acquisto di Firpo. L’unico cruccio riguardava la formula del trasferimento: i rossoneri sperano in un prestito con diritto di riscatto, il Barça chiede un’operazione solo a titolo definitivo.

In questa impasse potrebbe inserirsi un nuovo club. Come riporta il quotidiano iberico El Mundo Deportivo, spunta la concorrenza concreta di una società inglese. Ovvero il Leeds United di Marcelo Bielsa, una delle formazioni più sorprendenti della Premier League.

Il Leeds sembra fare sul serio. La squadra di Bielsa cerca un laterale di piede mancino per sostituire il partente Alioski, che lascerà la squadra bianca a parametro zero. Dunque il nome di Firpo sembra molto caldo dalle parti dello Yorkshire.

Milan che rischia a questo punto di essere beffato, visto che il Leeds sarebbe disposto anche a trattare l’acquisto di Firpo a titolo definitivo. Ma non è il solo concorrente: la stampa spagnola parla anche di West Ham, Southampton, Napoli e Fiorentina interessati al calciatore 24enne. Un futuro dunque tutto da valutare.