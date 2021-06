Theo Hernandez ha mantenuto la promessa: ecco i capelli rossoneri | Foto

Il terzino del Milan, Theo Hernandez ha rispettato la promessa fatta qualche mese fa! I suoi capelli si sono tinti di rosso e nero

È stato l’obiettivo del Milan per l’intera stagione! La qualificazione in Champions League era l’unica vera meta della squadra di Stefano Pioli, e non con poche difficoltà è stata raggiunta. Quell’ultima gara contro l’Atalanta, giocata in maniera super attenta e preparata dai rossoneri, ha permesso al Milan di tornare nel prestigioso palcoscenico europeo dopo sette anni d’assenza.

Per molti, la squadra è tornata in quella che è la sua vera ed unica “casa”. La Champions, le notti europee rappresentano una costante nella storia magica del grande Milan. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad un forte spirito di determinazione, ma soprattutto di squadra. Nonostante il Milan ha schierato in campo in tutta la stagione giocatori giovanissimi ha visto la creazione di un grande gruppo intento a raggiungere il vero obiettivo della Champions.

Tra questi c’è sicuramente Theo Hernandez, il terzino sinistro esploso letteralmente in rossonero. In poco meno di due anni, il francese ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e non ha più smesso di professare un amore infinito per il Milan. Il terzino aveva addirittura fatto una pazza promessa insieme al compagno Samu Castillejo. I due, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, si sarebbero tinti i capelli di rosso e nero. Un modo stravagante ma molto significativo di festeggiare il grande traguardo!

Ed ecco che il treno della fascia sinistra, ormai da molti definito come uno tra i migliori terzini al mondo, ha mantenuto la promessa fatta ed ha tinto i suoi capelli dei due colori più belli al mondo. Con un post Instagram, Theo ha pubblicato una foto che lo ritrae con la sua nuova acconciatura: capelli rossoneri come la sua grande fede!

Di seguito la foto pubblicata dal francese milanista: