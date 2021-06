Dalla Germania: “Ha chiesto la cessione, c’è anche il Milan”

L’attaccante dell’Hoffenheim avrebbe chiesto la cessione, il Milan è fra i club interessati secondo la Bild

Il calciomercato del Milan vive ancora una fase di stallo. L’unica operazione importante, oltre all’acquisto di Maignan, per adesso è il riscatto di Tomori: c’è attesa per quello di Tonali, così come per la conferma dei prestiti di Brahim Diaz e Dalot. Maldini vuole andare per gradi: è partito con le priorità, pian piano si procederà anche con gli acquisti. Nelle idee del club c’è un trequartista, un esterno offensivo e, soprattutto, una punta. Ibrahimovic ha rinnovato ma non dà certezze fisiche: Giroud piace sempre, ma il Chelsea deve liberarlo a zero altrimenti non se ne farà nulla. Nei Blues ci sono altri due calciatori nel mirino del nostro club: Ziyech, il perfetto sostituto di Calhanoglu, e Bakayoko, per occupare la casella lasciare libera da Meite.

Ma per l’attacco ci sono diverse opzioni che il Milan sta valutando. Una di queste porta in Germania, più precisamente all’Hoffenheim: secondo la BILD, Kramaric avrebbe chiesto la cessione e i rossoneri sarebbero fra i club interessati insieme a Roma, Inter e anche Juventus. Non è più giovanissimo (30 anni) e il suo talento non è mai esploso come ci si aspettava qualche anno fa. Il Milan ha pensato a lui anche nell’estate del 2019: Marco Giampaolo cercava un centravanti di movimento e in effetti lui lo è. La valutazione troppo alta dei tedeschi hanno rallentato le trattative, ma adesso sembra inevitabile il divorzio. In scadenza fra un solo anno, potrebbe liberarsi ad un prezzo molto più basso.