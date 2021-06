Sky – Milan, un’operazione è ai dettagli: chiusura vicina

Il Milan è vicino a chiudere la trattativa per portare il terzino destro in rossonero. Le ultime indiscrezioni secondo Sky Sport

Diogo Dalot è sicuramente uno degli obiettivi di mercato principali della dirigenza rossonera. L’intento è quello di far ritornare il terzino portoghese al Milan, nuovamente in prestito, ma stavolta inserendo un’opzione per l’acquisto. Il Manchester United ha fatto spesso muro alle proposte di Maldini e Massara, avendo la priorità di monetizzare subito dalla sua cessione.

Successivamente, i Red Devils hanno aperto ad un ulteriore prestito, ma hanno richiesto l’inserimento di un obbligo di riscatto quando il Milan ha sempre puntato sulla formula del diritto. Il dialogo è stato bloccato per diverso tempo, ma adesso qualcosa sembra stia iniziando a muoversi nel verso giusto. Attualmente, Dalot è impegnato con il suo Portogallo agli Europei, ma ha già fatto sapere di voler rimanere ancora in rossonero.

Leggi anche:

Se tutto sembrava destinato a sfumare, con l’inserimento del Real Madrid nella pista a Diogo e con Solskjær pronto a rivalutarlo, Sky Sport ribalta le carte e da una importante indiscrezione di mercato. In pratica, secondo l’emittente televisiva l’affare tra il Milan e il Manchester United è ormai in dirittura d’arrivo. Dagli studi di Sky Sport affermano che mancano soltanto gli ultimi dettagli, ma la parti sono vicinissime a chiudere l’accordo che riporta Diogo Dalot in rossonero.