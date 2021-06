Dalla Spagna: Mendes spinge James Rodriguez verso il Milan

L’agente di Rodriguez spera di convincere l’Everton a lasciarlo partire. Il Milan è uno dei club più interessati al colombiano.

Sempre in cerca di un nuovo numero 10 a cui affidare le chiavi della trequarti, il Milan sta aspettando notizie positive dal fronte britannico. In particolare per quanto riguarda il futuro di James Rodriguez, uno dei calciatori seguiti per tale posizione.

James, stella colombiana in forza all’Everton, è un nome intrigante. Ma più che cercato dalla dirigenza del Milan è stato proposto nelle ultime settimane con forza dal suo agente Jorge Mendes. L’intenzione del procuratore è di portarlo in un club di maggior prestigio, soprattutto ora che il mentore Carlo Ancelotti ha lasciato la panchina dei Toffees.

La stampa spagnola, in particolare il quotidiano Marca nella sua edizione odierna, parla degli aggiornamenti sulla situazione di James Rodriguez. Il calciatore avrebbe intenzione di giocare nuovamente la Champions League, per questo sta aspettando ulteriori offerte.

Leggi anche:

James via dall’Everton: operazione da 10 milioni

Dunque Jorge Mendes si sta adoperando per trovare una soluzione al suo assistito. Lo stesso James nei giorni scorsi, in una diretta con i tifosi sui social, ha ammesso di valutare tutte le soluzioni possibili, facendo intendere come l’avventura all’Everton sia ai titolo di coda.

L’agente portoghese, uno dei più potenti e considerati in circolazione, sta spingendo James Rodriguez verso il Milan. O quanto meno starebbe tessendo le fila del dialogo tra il club rossonero ed il talento colombiano per valutare la fattibilità dell’operazione. Mendes sa bene che il Milan cerca un fantasista e non vuole spendere cifre enormi, mentre James è a caccia di una squadra ‘top’.

Sulla carta è un’operazione che si potrebbe consumare, anche a basso costo. Mendes conta di convincere l’Everton a cedere il colombiano per non oltre 10 milioni di euro, visto il contratto in scadenza a giugno 2022. Ma il Milan non è l’unica opzione: il procuratore sta offrendo il cartellino di James a molti club di alto rango in Europa.

Marca oggi scrive di un interesse del Milan anche per Philipe Coutinho, altro fantasista di spicco, in forza al Barcellona. Un ennesimo talento assoluto nella lista dei rossoneri, ma al momento si tratta solo di sondaggi esplorativi.