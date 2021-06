Occhio Milan: il Napoli è in pole per la stella sudamericana

Il Milan rischia di essere battuto sul tempo per il giovanissimo calciatore, attualmente nel mirino anche del Napoli.

Insidiosa e piena di ostacoli. La sessione di calciomercato estiva 2021 si prospetta come sempre un territorio di caccia non semplice per i vari club. Il Milan è tra le società più attive, visto che vuole apportare almeno altri 3-4 innesti alla sua rosa.

Ma su ogni obiettivo dichiarato la corsa si fa sempre più complicata, soprattutto se si tratta di talenti internazionali che fanno gola a diverse concorrenti. E’ il caso del giovanissimo talento brasiliano Kaio Jorge, finito di recente nel mirino rossonero.

Un calciatore di prospettiva che dal Brasile indicano come un sicuro crack. Il Milan si sta informando, sperando di riuscire ad ingaggiarlo a cifre contenute vista la scadenza di contratto a gennaio prossimo. Ma non mancano le rivali in tal senso, in particolare il Napoli di Luciano Spalletti.

Leggi anche:

Santos, la richiesta per cedere Kaio Jorge

Secondo ciò che scrive oggi Tuttosport, il Napoli sarebbe passato in pole nella corsa a Kaio Jorge, talento assoluto che piace anche a diverse squadre internazionali. Gli azzurri stanno mettendo la freccia per questo attaccante brasiliano classe 2002.

Il Milan rischia dunque seriamente la beffa, visto che i rossoneri nelle ultime ore stavano intensificando i contatti con il Santos per valutare il suo acquisto in estate, così da inserirlo immediatamente in rosa. Nella speranza di aver trovato l’erede di Alexandre Pato.

Napoli attualmente in vantaggio, ma ciò che forse ha allontanato il Milan sono le richieste del Santos e degli agenti di Kaio Jorge. Pare che l’entourage del brasiliano voglia 10 milioni di euro di commissione ed altrettanti ne chieda il club d’appartenenza per il suo cartellino.

Un affare tutt’altro che low-cost, ma che il Napoli sta seriamente valutando, viste le recensioni eccellenti sulle qualità del ragazzo nato a Pernambuco. La strategia del Milan è invece quella di attende sviluppi e provare, se gli azzurri non dovessero affondare il colpo, a prendere Kaio Jorge più avanti a cifre più basse.