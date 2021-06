Serie A, esterni sinistri più preziosi: presenti due rossoneri

Il noto portale Transfermarkt ha stilato la classifica degli attaccanti di sinistra più preziosi della Serie A. Rebic e Hauge presenti: le posizioni

Se il Milan sta valutando i possibili esuberi da cedere in questa sessione di mercato, tra questi sicuramente non rientra Ante Rebic. Il croato, arrivato in rossonero nel 2019 in prestito e poi riscattato nel 2020, si è dimostrato una pedina importantissima dello scacchiere di Stefano Pioli. Considerato un titolarissimo si è conquistato con grinta e prestazioni la fiducia dell’ambiente rossonero.

Ante è un giocatore molto fisico, abile nel dribbling e con il gol sempre caldo. Al Milan è stato reduce da positive prestazioni soprattutto nelle seconde parti di stagione. Non è un caso che nelle 27 presenze timbrate quest’anno, gli 11 gol siano arrivati dopo la prima metà del campionato, complice anche l’infortunio alla spalla e la positività al Covid nei primi mesi della stagione.

Al Francoforte veniva impiegato da seconda punta, ma nel Milan Stefano Pioli lo ha ribattezzato esterno sinistro d’attacco, anche se spesso ha svolto il ruolo di prima punta per coprire l’assenza di Zlatan Ibrahimovic infortunato. In questi due anni al Milan, Rebic è stato rivalutato dalla critica sportiva e con le buone prestazioni ha visto lievitare il suo valore di mercato.

Adesso è tra gli attaccanti di sinistra più preziosi della Serie A secondo Transfermarkt. Precisamente è il secondo più costoso.

Transfermarkt – Rebic e Hauge tra gli esterni sinistri più preziosi di Serie A

Transfermarkt ha stilato la classifica dei 1o attaccanti di sinistra più preziosi del campionato di Serie A. Ebbene, a dimostrazione di quanto detto sopra, Ante Rebic occupa il secondo posto della prestigiosa classifica, con un valore di mercato pari a 32 milioni di euro.

Sopra di lui soltanto l’azzurro Lorenzo Insigne (48 milioni di euro). Ma attenzione, perchè oltre a Rebic anche un altro rossonero è presente nella classifica di Transfermarkt. Si tratta di Jens Petter Hauge, il norvegese di cui il futuro è ancora incerto. Jens occupa il sesto posto con una valutazione di mercato pari a 9,5 milioni di euro. Da capire se rimarrà al Milan anche la prossima stagione o verrà ceduto ad un altro club. Ha trovato poco spazio in campo, nonostante le buone giocate e i gol segnati.

Di seguito la classifica di Transfermarkt completa: