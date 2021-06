Milan, acquistarlo non sarà semplice: rifiutati 15 milioni

Secondo quanto riferito dal portale francese RMC Sport, il Lens avrebbe rifiutato l’offerta del Rennes per Loic Badè. Il difensore è sul taccuino di Maldini da mesi.

Nel caso, sempre più probabile, di un addio di Alessio Romagnoli, il Milan andrebbe alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto. Nelle ultime ore il centrale rossonero è stato al centro di diversi rumours di mercato. Si è parlato di uno scambio con la Lazio per Luis Alberto e nella giornata di oggi è circolata anche la voce di un suo inserimento nella trattativa con il Barcellona per arrivare a Philippe Coutinho.

Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera per sostituire Romagnoli è il centrale del Lens, Loic Badè. Il 21enne è considerato uno dei prospetti più interessanti della Ligue 1 e intriga non poco la società rossonera. Con il francese il Milan ringiovanirebbe molto il reparto difensivo, già svecchiato con il riscatto di Fiyako Tomori.

L’offerta del Rennes

RMC Sport ha riferito di un’offerta di 15 milioni da parte del Rennes per il giocatore alto 1,91. Un’offerta che la dirigenza del Lens avrebbe prontamente rispedito al mittente, secondo il portale francese. Il Milan può quindi ancora sperare di puntare al giocatore in una fase successiva del mercato.

I rossoneri sono da tempo sul giocatore classe 2000, già da gennaio erano stati avviati infatti i primi contatti con il club francese. Dopo Miagnan, Maldini e Massara continuano a guardare in Ligue 1, un campionato che si sta rivelando una vera e propria fucina di talenti.