Dalla Francia – Milan, individuato il sostituto di Romagnoli: costa 25 milioni

Il Milan se dovesse cedere Alessio Romagnoli potrebbe valutare il giovane centrale che piace molto in Francia.

Il riscatto di Fikayo Tomori ha in qualche modo sistemato i dubbi difensivi del Milan. Il club rossonero si è assicurato a titolo definitivo il centrale più sorprendente dell’ultima stagione, il quale in coppia con Simon Kjaer ha dimostrato tutto il proprio valore.

Ma c’è ancora un cruccio da risolvere. Il futuro di Alessio Romagnoli resta in bilico; di certo il capitano rossonero non sta vivendo un periodo brillante: prestazioni poco fortunate negli ultimi mesi, il posto da titolare perso a favore di Tomori e l’automatica esclusione dalla rosa italiana per EURO 2020.

Inoltre c’è un contratto da rinnovare, vista la scadenza nel 2022, che però appare uno scoglio davvero imponente. Tutte considerazioni che potrebbero spingere il Milan e Romagnoli stesso a valutare un addio condiviso. Si attendono dunque proposte concrete per il centrale classe ’95.

Milan, se parte Romagnoli è assalto a Badé

Se dovesse arrivare l’offerta giusta per Romagnoli dunque il Milan difficilmente potrebbe trattenerlo. Il difensore mancino sarebbe propenso a restare, ma solo nella condizione di tornare titolare. Una promessa che Stefano Pioli non può fargli.

In caso di addio di Romagnoli dunque il Milan si ritroverebbe senza un difensore importante, anche se non più titolarissimo. Ma dalla Francia arriva la soluzione al problema: i rossoneri avrebbero già individuato il sostituto per l’eventuale partenza del capitano.

Secondo L’Equipe il profilo ideale sarebbe quello di Loic Badé, difensore centrale del Lens. Un classe 2000 che fa gola a moltissimi club europei, oltre che ai francesi del Rennes. Gli osservatori del Milan hanno già inviato feed-back molto positivi sulle qualità di questo ragazzo.

Un talento di cui si parla un gran bene Badé, che ha fisicità e personalità da vendere. Come caratteristiche potrebbe rappresentare una ideale alternativa proprio a Tomori. Il problema resta il costo: si parla di 25 milioni di euro come richiesta del Lens per il proprio gioiello.

Difficile che il Milan possa spendere una cifra così alta per un ventenne che deve ancora esplodere ad alti livelli. Ma di certo il ‘millenial’ verrà tenuto d’occhio. Badé sarebbe l’ennesimo colpo made in Francia dei rossoneri degli ultimi anni, dopo Maignan, Kalulu, Theo Hernandez e (forse) Giroud.