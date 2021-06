Dalla Spagna: “Milan, svolta nell’affare Firpo: nuova proposta”

Secondo Mundo Deportivo i blaugrana accettano di privarsi dell’esterno solo a titolo definitivo. La società rossonera avrebbe aperto all’ipotesi.

Continua a circolare il nome di Junior Firpo in orbita Milan. Dalla Spagna fanno sapere che il Barcellona vorrebbe cedere il terzino esclusivamente a titolo definitivo. Dalla cessione del 24enne i blaugrana sperano di ottenere una cifra vicina ai 20 milioni di euro e preferirebbe chiudere questa operazione in uscita entro il 30 giugno.

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo riporta che i rossoneri avrebbero aperto all’ipotesi di acquisto a titolo definitivo. Si tratta di una novità dal momento che fino ad ora si era sempre parlato dell’idea di prendere il giocatore in prestito, eventualmente inserendo un diritto di riscatto. I rossoneri dovrebbero alternare il giocatore a Theo Hernandez sull’out di sinistra.

Junior Firpo è già stato vicino a gennaio

I rossoneri sono sulle tracce del giocatore ormai da tempo. Maldini voleva portare il ragazzo a Milano già lo scorso gennaio ma alla fine la trattativa non si chiuse. Secondo Mundo Deportivo, il club di via Aldo Rossi potrebbe doversela vedere con la concorrenza di due club inglesi per il giocatore: West Ham e Southampton. Anche due società italiane sarebbero interessate a Junior Firpo e si tratta di Napoli e Fiorentina.

tavolta i rossoneri vorrebbero chiudere l’affare. Tra l’altro l’agente di Junior Firpo, Sufiel Abdelkader, è il padre di Brahim Diaz, altro giocatore che i rossoneri vorrebbero tenere a Milanello. Per questo motivo i buoni rapporti potrebbero facilitare l’operazioen. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore.