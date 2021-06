Dalla Spagna – Milan, il Barcellona individua il sostituto di Firpo

Secondo il quotidiano spagnolo Marca i blugrana sono sulle tracce di un altro terzino sinistro da regalare a Koeman.

Nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza il nome di Junior Firpo al Milan. Il terzino del Barcellona è un’idea concreta dei rossoneri, che stanno tentando di portarlo a Milano con la formula del prestito. I blaugrana vorrebbero invece cedere il terzino spagnolo a titolo definitivo per poter finanziare il mercato in entrata.

Sul classe ’96 c’è forte anche il Leeds di Marcelo Bielsa, concorrente non da poco per la corsa al giocatore. Ma aldilà di quale sarà la destinazione di Junior Firpo, la sua cessione potrebbe essere facilitata dall’interessamento dei catalani ad un altro terzino sinistro, che potrebbe chiudergli lo spazio in rosa.

Barcellona, obiettivo Marcos Alonso

Secondo il Mundo Deportivo infatti il Barcellona sarebbe sulle tracce di Marcos Alonso. L’esterno del Chelsea è in uscita dal club londinese e gli interessamenti per lui sono vari. Con l’ipotetico arrivo dell’ex Fiorentina in blaugrana, sicuramente Junior Firpo partirebbe, chiuso anche da Jordi Alba nel suo ruolo.

Un incastro di mercato che potrebbe quindi coinvolgere il Milan, che avrebbe così più margini per convincere gli spagnoli a privarsi del calciatore.