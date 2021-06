Marca – Milan-Barcellona, non solo Firpo: contatti per Coutinho

Non solo Junior Firpo, Milan e Barcellona potrebbero intavolare una nuova e importante trattativa, quella per Philippe Coutinho. Le ultime dalla Spagna

Milan e Barcellona sono in contatto da giorni per riuscire a trovare una soluzione per Junior Firpo. Il terzino mancino è il prescelto per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il calciatore piace da tempo e i rossoneri hanno provato a portarlo in Italia già a gennaio. Diversi motivi, soprattutto familiari, hanno però spinto Firpo a non cambiare aria i mesi scorsi. Ora, però, è pronto a lasciare la Catalogna.

Le offerte sul tavolo del Barcellona non mancano. Il calciatore piace tanto in Inghilterra, con il West Ham in prima fila, ma anche e soprattutto in Italia. Oltre al Milan, infatti, studiano il colpo Napoli e Fiorentina. Tante proposte, come detto, ma la priorità ad oggi di Junior Firpo è il club rossonero.

Il Diavolo vuole prenderlo, però, solo in prestito con diritto di riscatto e non ha alcuna intenzione di andare oltre. Vedremo se già nei prossimi giorni ci saranno novità.

Sognando Coutinho

Nel frattempo dalla Spagna, giunge una clamorosa notizia, che andrà verificate nei prossimi giorni. In attesa di capire se ci saranno conferme vi riportiamo quanto scrive ‘Marca’: il Milan starebbe pensando a Philippe Coutinho. I rossoneri avrebbero avuto dei contatti con il Barcellona per il brasiliano. I blaugrano potrebbero cedere il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto ma andranno verificate le condizioni fisiche del calciatore e quanto sia disposto a guadagnare per trasferirsi a Milano. Nel frattempo i tifosi sognano: la dieci, che fu anche di Ronaldinho, potrebbe finalmente avere un degno erede.

I numeri di Coutinho

Coutinho è reduce da una stagione per nulla positiva, con la maglia del Barcellona. Il suo 2021, praticamente, non è mai cominciato. Per via di un brutto infortunio, il brasiliano ha giocato la sua ultima partita il 29 dicembre contro l’Eibar.

Le presenze sono state così solamente 14, con tre gol e due assist. Coutinho è desideroso di rilanciarsi e il Milan può essere la giusta soluzione ma c’è da fare i conti con uno stipendio importante da ben 12 milioni di euro netti a stagione. Il suo accordo con il Barcellona scadrà nel 2023