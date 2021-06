Milan, l’agente è in Italia: un club in pole

La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’agente del giovane attaccante sbarcherà oggi in Italia. Il Milan lo segue, un club di Serie A ha già presentato l’offerta

Il Milan è alla disperata ricerca di un centravanti. Da capire ancora se gli innesti in attacco saranno uno o due. L’obiettivo principale è sicuramente quello di puntare su un attaccante d’esperienza che per qualità e leadership possa sostituire al meglio Zlatan Ibrahimovic, non al meglio delle condizioni fisiche. L’attaccante svedese, che da poco più di una settimana si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, dovrà iniziare il percorso di riabilitazione a Milanello a luglio. Da lì si capiranno i tempi di recupero e di reinserimento in gruppo.

Oltre a Giroud, il Milan starebbe pensando di puntare su una giovane punta, che anche se con esperienza può vantare classe e talento. Una sorta di erede a cui lasciare il trono dell’attacco rossonero in futuro e da far crescere con calma. I profili seguiti sono diversi. Oltre a Kalajdzic, classe 1997 dello Stoccarda, il Milan ha messo gli occhi su un giovanissimo attaccante brasiliano che gioca nel Santos. Si tratta di Kaio Jorge, nome che gravitato in orbita rossonera negli ultimi giorni.

Ci sono novità in merito al 20enne, che ci vengono riportate dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

Leggi anche:

Obiettivo Kaio Jorge: il Napoli è in pole

La rosea ha raccontato che nella giornata di oggi l’agente di Kaio Jorge sbarcherà in Italia. Il manager del brasiliano avrà dei colloqui con diversi club. Non sappiamo se tra questi ci sia anche il Milan, ma sicuramente avrà luogo un dialogo con il Napoli di De Laurentiis.

Il club azzurro pare essere in vantaggio per la giovane punta, che a soli 20 anni è considerato un astro nascente del calcio mondiale, con una eccelsa qualità nel palleggio e nell’andare in gol. Il Napoli, fa sapere la Gazzetta, ha già presentato un’offerta al Santos per battere la concorrenza e aggiudicarsi il giovane talento: 8 milioni di euro più 2 di bonus.

La pretendenti europee a Kaio Jorge, infatti, non mancano. Oltre al Milan, anche Benfica e Bayer Leverkusen seguono con attenzione il suo profilo. Sembra però che il Napoli sia pronto allo sprint finale. Da valutare le commissioni richieste dall’entourage del giocatore che ammonterebbero a circa 10 milioni di euro.

Il club partenopeo è in pole, ma chissà che oggi non ci possano essere importanti novità dai summit che l’agente terrà in Italia.