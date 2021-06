Milan, obiettivo sfumato: Di Marzio conferma, è fatta con un altro club

Deciso ormai il futuro del giocatore del Barcellona. L’accordo è stato ormai trovato e la firma arriverà a breve.

Milan a caccia di un vice-Theo Hernandez. Già dallo scorso gennaio la società rossonera aveva avviato la ricerca di un terzino sinistro, che potesse rappresentare un’alternativa di buon livello e di prospettiva al classe 1997 di origine francese.

Una ricerca ancora non completata, anche se il profilo ideale sembrava essere stato individuato. Junior Firpo, laterale spagnolo di origini dominicane che gioca nel Barcellona. Stufo di essere una riserva in Catalogna, il difensore aveva seriamente preso in considerazione la proposta milanista.

Ma tutto sembra essersi complicato nell’ultima settimana. Colpa dell’inserimento di una società europea, ovvero gli inglesi del Leeds United. Già nei giorni scorsi si era parlato di un tentativo concreto dalla squadra di Marcelo Bielsa, che ora sembra addirittura pronta a chiudere.

Firpo ad un passo dal Leeds: al Barcellona 15 milioni

Sembra proprio che Junior Firpo diventerà a breve un nuovo calciatore del Leeds. Accordo raggiunto in maniera totale tra le parti, con il laterale che nei prossimi giorni dovrebbe firmare il suo contratto e sbarcare ufficialmente in Premier League.

Il Barça avrebbe accettata una proposta complessiva da circa 15 milioni di euro per l’ex terzino del Betis. Secondo Sport.es Firpo sarebbe stato convinto a dire sì al trasferimento sia dal tecnico Bielsa sia dal direttore sportivo, lo spagnolo Victor Orta.

Inoltre dalla Spagna scrivono di un Milan che fino a qualche giorno fa era in pole per Firpo. Il club rossonero si era mosso prima di ogni altra concorrente e stava dialogando con il Barcellona sulla formula del trasferimento. Lo stesso laterale era pronto ad accettare di buon grado il passaggio in Serie A.

Rapido e molto convincente l’inserimento del Leeds, che non giocherà la Champions League come il Milan, ma garantirà al classe ’96 un posto da titolare. Cosa che nella squadra di Pioli non avrebbe di certo potuto pretendere, per la presenza ingombrante ed intoccabile di Theo Hernandez.

Anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha confermato che Firpo si trasferirà al Leeds United per 15 milioni (più bonus). Decisiva anche la formula dell’operazione, dato che gli inglesi hanno offerto un trasferimento a titolo definitivo e il Milan invece proponeva solo un prestito con diritto di riscatto.

Ora al club rossonero non resta che virare su altre opzioni. Maldini ha in caldo alcune soluzione low-cost, ma anche alcuni giovani prospetti che possono tornare in auge nelle prossime settimane.