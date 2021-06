L’Atalanta sarebbe sulle tracce del giovane talento del Milan. Potrebbe riproporsi qualcosa di molto simile a Pessina

L’Atalanta ha messo gli occhi su un giovane giocatore di proprietà del Milan per rinforzare il proprio centrocampo. Si tratta di Tommaso Pobega.

A rivelare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. C’è un interesse concreto da parte del club nerazzurro, che vuole puntare anche sui giovani italiani. Da capire cosa decideranno di fare Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno avuto anche altre proposte per il centrocampista nato a Trieste.

Leggi anche:

Pobega, futuro incerto al Milan

Nell’ultima stagione Pobega ha giocato in prestito all0 Spezia, dove ha collezionato 6 gol e 3 assist in 20 presenze. Ha avuto l’occasione per giocare con abbastanza e di maturare ulteriormente, dopo la buona esperienza dell’anno prima in Serie B con il Pordenone. Approdare alla corte di un bravo allenatore come Vincenzo Italiano lo ha aiutato a crescere. Il club ligure ha esercitato il diritto di riscatto, ma il Milan poi quello di contro-riscatto per riprenderselo.

Il centrocampista triestino interessa a più squadre della Serie A e anche estere. Non escludiamo che Stefano Pioli lo voglia testare nel ritiro estivo prima di dare l’eventuale ok a un trasferimento. Molto dipenderà anche dal tipo di offerte che arriveranno sul tavolo di Maldini e Massara.