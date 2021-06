Simic svela: “Mi sarebbe piaciuto vedere lui al Milan”

L’ex difensore rossonero ha raccontato a Top Calcio 24 che i rossoneri sono stati vicini al talento spagnolo in passato.

La Spagna batte la Croazia e approda ai quarti di finale. Uno dei talenti più interessanti delle Furie Rosse che si sta mettendo più in mostra è sicuramente Dani Olmo. Il centrocampista è approdato nel 2020 al Lipsia per 22 milioni, dopo ben cinque anni passati alla Dinamo Zagabria. Dario Simic ha parlato a Top Calcio 24 del classe 1998, certificandone l’interesse del Milan in passato: “Il Milan era su Dani Olmo ma poi i contatti non si erano concretizzati”.

Leggi anche:

L’ex difensore rossonero ha poi aggiunto che attualmente una trattativa non sarebbe facile: “Il giocatore è di grandissima qualità e mi sarebbe piaciuto vederlo in rossonero. Ora non so se ci sono le condizioni per poterlo vedere al Milan”. Dani Olmo è reduce da un’ottima stagione in Bundesliga (46 presenze e 7 gol complessivi tra campionato e coppa) e ora vuole lasciare il segno anche a Euro 2020. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2024 e non è affatto semplice strapparlo al club della Red Bull.