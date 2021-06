Calciomercato Milan, ecco il “nuovo Lukaku” | Idea dal Portogallo!

Il Milan guarda anche al Portogallo per pescare giovani talenti. Uno di questi è Herculano Nabian, portoghese paragonato a Romelu Lukaku.

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talenti internazionali grazie al grande lavoro di scouting fatto da Geoffrey Moncada e dagli altri osservatori. Bisogna attendersi sempre qualche nome a sorpresa nella campagna acquisti rossonera.

Tra i profili nel mirino sembra esserci anche Herculano Nabian, classe 1994 che gioca in Portogallo con la maglia del Vitoria Guimaraes. A rivelarlo sono i colleghi di calciomercato.it.

Leggi anche:

Herculano Nabian nel mirino del Milan

Nabian è un centravanti che per caratteristiche tecniche e fisiche viene paragonato a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter e del Belgio. Oltre al Milan, anche altre squadre importanti lo hanno messo nel mirino: Juventus, Roma, Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. Concorrenza decisamente di altissimo livello per la società rossonera.

Il Vitoria Guimaraes spera che si scateni un’asta per il suo gioiello, anche se la preferenza del club portoghese sarebbe quella di tenerlo per valorizzarlo ulteriormente e poterlo poi vendere a un prezzo maggiore di quello attuale. Il contratto di Nabian scade a giugno 2023 e vi è un’opzione a favore della società per prolungarlo.

È presente anche una clausola da ben 60 milioni di euro, però il Vitoria Guimaraes è disposto a trattare per una cifra vicina ai 10 milioni. Nelle squadre giovanili ha segnato tante reti. Oltre ad essere forte fisicamente, ha grande fiuto per il gol. È un centravanti dinamico e con buona tecnica di base. Non è facile da marcare, sia per il suo strapotere fisico che per la sua mobilità. Non disdegna l’opportunità di saltare gli avversari in dribbling e lotta tanto, non tirandosi mai indietro. Determinazione e fame non gli mancano. È giovanissimo, ma ha già una spiccata personalità.