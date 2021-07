Calciomercato Milan, colpo di scena: niente Dalot, nuovo terzino dal Real Madrid

L’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul mercato rossonero e sulla priorità per il ruolo del terzino destro.

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky nella trasmissione Speciale Calciomercato soffermandosi sul mercato del Milan. L’esperto di mercato ha spiegato che per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, in questo momento l’obiettivo più concreto attualmente non è più Dalot. Il Manchester United non fa sconti per il portoghese, anzi spinge per l’obbligo di riscatto, rendendo ancor più problematica la trattativa. L eccessive richieste dei Red Devils hanno quindi portato la dirigenza rossonera a spostare le proprie mire e a dare priorità a un altro profilo

I rossoneri sono forti sul terzino del Real Madrid, Alvaro Odriozola, laterale classe ’95 attualmente impegnato con la Spagna all’Europeo Under 21. Il 25enne potrebbe rientrare anche in un discorso più ampio tra Milan e Real, dal momento che i rossoneri stanno trattando con i Blancos il riscatto di Brahim Diaz. Il Real lo acquistò nell’estate del 2019 dalla Real Sociedad per 30 milioni di euro. Odriozola ha un contratto che scade nel giugno del 2024 e il Milan punta a convincere Le Merengues per un prestito con diritto di riscatto.