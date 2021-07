Dalla Spagna – Addio al Barcellona, ritorno in Italia | Sondaggio del Milan!

Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sul mercato dei blaugrana e parla di un sondaggio delle milanesi per l’ex centrocampista della Juve.

Porte girevoli a Barcellona. Il club catalano opererà molto sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di Aguero e Depay i blaugrana si concentrano infatti anche sulle cessioni, per ammortizzare i costi. Su uno di questi sembra che il Milan abbia manifestato un interesse. Il quotidiano spagnolo Sport, a questo proposito, parla dell’imminente partenza di Junior Firpo, destinazione Leeds, e di quella di un altro calciatore chiave, Miralem Pjanic.

Secondo il quotidiano L’idea del club blaugrana è di alleggerire il più possibile la rosa in questa sessione di mercato. Il centrocampista bosniaco ha tantissimo mercato soprattutto in Italia e la sua priorità è proprio quella di fare ritorno in Serie A , dove ha già vestito le maglie di Roma e Juventus.

Leggi:

Sondaggi da Milan e Inter

Con il ritorno di Allegri i bianconeri sono infatti al lavoro per riportarlo a Torino dopo due anni. Sport parla però un sondaggio da parte di Inter e Milan per lui. In questo momento però le milanesi appaiono più lontane nella corsa al regista. Interesse anche dalla Premier, con il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici che si sarebbe informato per ottenere il calciatore in prestito.

Pjanic lasciò la Juventus nell’ambito dello scambio con Arthur, ora ha 31 anni e un contratto in scadenza nel 2024. Potrebbe muoversi anche in prestito ma il problema rimarrebbe l’ingaggio. Il Milan cerca un centrocampista ma si tratta di un elemento per completare la rosa. Si muoverebbe solo in caso di condizioni economiche invitanti.