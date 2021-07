Calciomercato, da oggi sono liberi: la Top 11 degli svincolati

Da oggi moltissimi calciatori di livello internazionale sono praticamente senza squadra, anche fenomeni del calibro di Messi.

Oggi comincia ufficialmente, almeno da calendario, la stagione 2021-2022. Non solo a livello sportivo, ma anche da quello contrattuale, visto che molti accordi di calciatori, allenatori o dirigenti sono effettivamente scaduti dalla mezzanotte odierna.

Mai come quest’anno si conta una sfilza di calciatori di livello internazionale (o addirittura mondiale) attualmente svincolati, che non hanno rinnovato il contratto con il loro ultimo club e che non si sono ancora accordati con altre società.

Abbiamo voluto realizzare una sorta di TOP 11 dei talenti internazionali che al momento sono disoccupati, clamorosamente senza squadra e stipendio. Tutti calciatori che inevitabilmente fanno già parlare di sé a livello di calciomercato.

Donnarumma, Messi e gli altri svincolati di lusso

Partiamo allora dal portiere. Impossibile non inserire nella formazione ideale degli svincolati Gianluigi Donnarumma. Ad oggi l’ex Milan è ufficialmente senza squadra, anche se è pronto a firmare con il PSG subito dopo l’Europeo. Le incomprensioni contrattuali tra il suo agente Mino Raiola e la dirigenza milanista lo hanno reso un affare nel mercato dei parametri zero.

Diversi i difensori di ottimo livello che non hanno ancora un club per il proprio futuro. Partiamo dal terzino destro: Elseid Hysaj, albanese ex Napoli che ha rotto ogni rapporto con la società azzurra. Per lui si parla di un accordo con la Lazio. A sinistra invece Patrick van Aanholt, titolare della Nazionale olandese ma stranamente rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Crystal Palace.

Il tandem centrale è qualcosa di mitologico. Due stopper non più giovanissimi ma ancora dal fascino illimitato: Sergio Ramos, ex bandiera del Real Madrid che ha ormai ufficializzato il suo addio. Ma anche Jerome Boateng, corazziere tedesco per una vita nel Bayern Monaco.

Nomi interessanti ma certamente meno affascinati tra i centrocampisti a costo zero. Ad esempio il brasiliano Paulinho, che nel passato ha vestito maglie prestigiose come Barcellona e Corinthians. Ma anche l’inglese Jack Wilshere, vecchia promessa dell’Arsenal che di recente ha giocato nel Bournemouth (accostato in passato al Milan). Infine nel trittico mediano inseriamo anche Juan Mata, trequartista svincolatosi dal Manchester United ma ancora tecnicamente formidabile.

Fuochi d’artificio per quanto riguarda il tridente d’attacco. Partiamo da Franck Ribery, che ha appena detto addio alla Fiorentina. L’esterno francese a 38 anni ha ancora voglia di giocare stupire ad alti livelli. Poi un centravanti cattivo e lucido come Diego Costa, l’ispano-brasiliano dal carattere complicato. E dulcis in fundo sua maestà Lionel Messi, che ad oggi è senza squadra visto che non ha ancora firmato il rinnovo con il Barcellona. Questione di giorni? Ma intanto i fanta-allenatori sognano.

Non mancano le alternative!

Questo dunque l’undici più prestigioso e intrigante tra gli attuali svincolati internazionali. Ma non mancano le alternative, nomi magari secondari ma ugualmente utili. Il portiere ceco Vaclik, i difensori Maksimovic, Nkoulou e David Luiz. Ed ancora in mediana Lulic, Alex Texeira e l’ex rossonero Honda. Senza dimenticare attaccanti del calibro di Jovetic, Townsend, Quaison, Santos Borré ed il solito enigma Balotelli.