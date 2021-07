Futuro Hauge, non solo Wolfsburg: un altro club di Bundesliga su di lui

Gianluca Di Marzio ha affermato che c’è un altro club di Bundesliga su Jens Petter Hauge. L’indiscrezione

Sembra alquanto probabile che Jens Petter Hauge lasci i colori rossoneri quest’estate. Il norvegese, arrrivato dal Bodo/Glimt lo scorso ottobre, ha trovato davvero poco spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli. Nonostante l’esterno offensivo classe 1999 ha mostrato buone qualità quando chiamato in causa, pare non rientrare nei piani del club rossonero.

Ed ecco che Maldini e Massara sono a lavoro per trovargli una sistemazione, e soprattutto monetizzare subito dalla sua cessione. Infatti, se prima il club rossonero aveva aperto anche alla possibilità di un prestito del norvegese, adesso la cessione a titolo definitivo pare essere la formula preferita.

In Italia, come raccontato nella giornata di oggi, Hauge ha diverse pretendenti: Torino e Sampdoria sono i club più interessati. Il giocatore preferirebbe però un trasferimento all’estero, e dalla Bundesliga è ormai concreto e duraturo il pressing del Wolfsburg su di lui. Ma il club tedesco non è l’unico di Bundesliga ad averlo messo nel mirino.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Sky, Calciomercato l’Originale, anche l’Eintracht Francoforte sta sondando la pista che porta ad Hauge. Il Milan lo valuta una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I buoni rapporti con l’Eintracht, ricordiamo lo scambio Rebic-Andrè Silva, potrebbero favorire il possibile affare.