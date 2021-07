Milan, non solo Bakayoko: un altro ritorno di fiamma a centrocampo

Una nuova idea per il centrocampo per il mercato dei rossoneri. Dalla Premier League è stato proposto un calciatore in esubero.

Nuovo nome per il centrocampo del Milan. Il primo obiettivo rimane quello di riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko. Il francese, in scadenza nel 2022 con il Chelsea, non vuole rinnovare con il club inglese perché il suo primo interesse è quello di ritornare a Milano. La dirigenza sta cercando di lavorare per ottenere un prestito dai Blues ma trattare con i campioni d’Europa non è facile. Per questo motivo Maldini e Massara riflettono sulle alternative per quel ruolo.

A tal proposito, secondo quanto riporta La Repubblica, ai rossoneri sarebbe stato proposto il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira. L’uruguayano è anche in orbita Lazio e gradirebbe un ritorno in Serie A. Il classe ’96 è in uscita dal club londinese e ci sono le condizioni per poterlo prendere ad un prezzo favorevole.

La carriera di Lucas Torreira

Torreira è esploso proprio in Italia, più precisamente in Serie B nel Pescara. Il salto di categoria lo ha fatto invece con la Sampdoria. Il club blucerchiato lo ha messo al centro del progetto del tecnico Giampaolo e a Genova il mediano ha fatto vedere le cose migliori (36 presenze e 4 reti nell’ultima stagione in Italia). Nell’estate del 2018 i Gunners lo hanno prelevato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Nonostante non abbia fatto malissimo in Premier, il feeling fra Torreira e l’allora tecnico dell’Arsenal Unai Emery non è mai sbocciato completamente, così lo scorso anno l’uruguayano è stato mandato in prestito all’Atletico Madrid. Anche in questa esperienza il ragazzo di Fray Bentos ha dato il suo contributo: 19 presenze e 1 gol in Liga, con 5 apparizioni anche in Champions League. Il Milan sta valutando il profilo e le possibilità di manovra per un’eventuale trattativa.