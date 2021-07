Milan, Pobega vicino all’addio: trattativa in stato avanzato

Il Milan è molto vicino a cedere il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999. L’indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio

È quasi certo che Tommaso Pobega lascerà il Milan in questa sessione di mercato. Il gioiello grezzo del centrocampo, dopo l’ottima stagione passata allo Spezia che ha trovato la salvezza con grande merito, non sembra rientrare nei piani del club rossonero e del tecnico Stefano Pioli.

Il Milan è in trattativa con l’Atalanta come già raccontato in questi giorni. Quello che sembrava un semplice sondaggio da parte del club bergamasco si è tramutato in un concreto affare. È stasera è arrivata la conferma dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il giornalista ha parlato durante la trasmissione Sky – Calciomercato L’originale, affermando che il Milan è vicinissimo a cedere a titolo definitivo il cartellino di Tommaso Pobega all’Atalanta.

La trattativa, secondo la medesima fonte, è in stato avanzato. Sembra quindi deciso il futuro prossimo del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan. Pobega pareva essere una pedina scambio per il club rossonero, ma alla fine la cessione a titolo definitivo è l’ipotesi più accreditata. Come già raccontato, il Milan valuta il suo cartellino 12 milioni di euro. Chissà se l’Atalanta accorderà tale cifra al club rossonero.