Calciomercato Milan, dalla Scozia: ritorno di fiamma per l’attaccante

Il Milan è tornato sulle tracce del giovane attaccante francese. Sembrava destinato all’approdo al Leicester, ma la situazione è cambiata

Saranno giorni caldi e frenetici questi del marcato estivo per la dirigenza rossonera. Maldini e Massara sono al lavoro per sistemare ogni reparto della rosa di Stefano Pioli. C’è bisogno di un margine di competitività in più per la prossima stagione, dato che il Milan deve giocarsi anche la Champions League.

Servono qualità, buona tecnica e ovviamente gol. E per questo uno dei reparti che necessita di un buon apporto è quello d’attacco. È risaputo che Zlatan Ibrahimovic, soprattutto adesso e si prospetta anche per l’inizio del campionato, non possa dare delle garanzie prestazionali. Per questo Maldini e Massara sono alla disperata ricerca di un attaccante all’altezza di far le veci dello svedese.

Si è parlato di un possibile doppio acquisto: una punta d’esperienza (Giroud è il favorito), e una punta giovane e da far maturare in rossonero. La trattativa per Olivier Giroud è attualmente in stallo, con il Milan che aspetta che il giocatore si liberi a zero dal Chelsea. Nel frattempo, Maldini e Massara non smettono di guardarsi intorno. E dalla Scozia arrivano rilevanti indiscrezioni.

Milan di nuovo sulle tracce di Edouard

Il Daily Record, tabloid scozzese, ha lanciato una importante notizia di mercato. Il Milan sarebbe tornato a monitorare la situazione attorno al futuro di Odsonne Edouard, attaccante attualmente in forza al Celtic. Un profilo che Maldini e Massara conoscono bene, dato che è stato seguito già nella scorsa finestra del calciomercato invernale.

L’attaccante francese classe 1998 sembrava destinato all’approdo in Premier League e precisamente al Leicester, ma nulla da fare: il club inglese ha deciso di chiudere l’affare per lo zambiano Patson Daka, attaccante duttile acquistato dal Salisburgo.

Adesso, Edouard è in cerca di un club di prestigio nel quale far esplodere tutto il suo potenziale. Il suo contratto con il Celtic scadrà nel 2022, motivo per il quale il Milan potrebbe garantirsi il giocatore a prezzo di saldo. Edouard è sicuramente un ottimo profilo per l’attacco, resta da capire se Maldini e Massara decideranno di affondare il colpo, o seguiranno l’ulteriore pista che porta a Luka Jovic; altro attaccante che il Milan segue da tempo.