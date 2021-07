In Sudamerica sono certi: James Rodriguez al Milan

James Rodriguez al Milan: in Sudamerica, più giornalisti, sono certi che il fantasista colombiano vestirà presto la maglia rossonera

Continuano ad arrivare aggiornamenti importanti in merito a James Rodriguez. Gli ultimi provengono dal Sudamerica: secondo il noto giornalista sportivo, Vito De Palma, di ESPN, l’affare che porterebbe il colombiano al Milan sarebbe davvero vicino alla chiusura. De Palma parla anche del possibile ingaggio del numero dieci, che sarebbe di 18 milioni di euro in tre stagione.

I rumors – soprattutto dal Sudamerica – continuano ad alimentare le speranze dei tifosi del Milan di vedere il campione colombiano, che il prossimo 12 luglio compirà 30 anni, con la maglia rossonera. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che l’Everton liberi il calciatore, poco propenso a rimanere in Premier League, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Che James Rodriguez abbia voglia di cambiare aria è certo e lo dimostra il fatto che il suo agente stia abbia avuto contatti con più squadre.

Ancora conferme

James è stato proposto al Milan ma al momento non risulta una trattativa così ben avviata come continuano a raccontare in Sudamerica. Ma è evidente che qualcosa sta bollendo in pentola. La dieci dovrà essere indossata da un calciatore capace di estrarre il coniglio dal cilindro con giocate degne dei vari Rivera, Rui Costa, Boban, Savicevic, Gullit e Seedorf. James – nonostante non sia continuo e la condizione fisica non è sempre eccellente – sarebbe certamente il dieci tanto atteso dai tifosi, che fa sognare.

Nella giornata di ieri era stato, invece, Diego Saviola, giornalista di Radio Cali e DIRECTV Sports Colombia, ad affermare che il calciatore è davvero vicino al passaggio al Milan per dieci milioni.

Pregunta para los amigos colombianos: qué les parecería James al Milan? Mis fuentes dicen que están muy cerca de cerrar — Calcio De Palma (@CalcioDePalma) July 1, 2021