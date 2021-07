Calciomercato Milan, colpo sfumato: visite mediche fissate

Il giocatore approderà presto in Premier League; il Barcellona ha trovato l’accordo con il club inglese. Presto le visite mediche

Il Milan sembrava davvero vicino all’acquisizione di Junior Firpo tra le sue fila. Un affare non andato in porto, in quanto il Barcellona avrebbe voluto subito monetizzare dalla cessione del dominicano. Diversamente, il club rossonero considerava il prestito con diritto di riscatto la formula più conveniente per la propria economia.

Ecco che il club blaugrana non ha faticato a trovare un club al quale cedere a titolo definitivo il terzino sinistro. Junior Firpo sarà presto un nuovo giocatore del Leeds che lo acquisterà per una somma vicina ai 15 milioni di euro. La somma rappresenta la parte della fissa, alla quale molto probabilmente si aggiungeranno dei bonus che verrano definiti nella giornata di domani.

Leggi anche:

A raccontare l’indiscrezione è il tabloid spagnolo Esports RAC1, che ha affermato che domani si concluderà l’affare tra le parti. Firpo firmerà con il club inglese un contratto quadriennale e si sottoporrà alle consuete visite mediche in questo fine settimana.

Sfuma, quindi, definitivamente, per il Milan l’affare che porta a Junior Firpo, giocatore che Maldini e Massara avevano individuato come primo candidato per sostituire Theo Hernandez all’evenienza. Adesso il club rossonero dovrà correre ai ripari e ricercare nuovi profili interessanti per il ruolo di terzino sinistro.