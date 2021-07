Kessie alle Olimpiadi, ora è ufficiale

E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte della Costa d’Avorio. Tutto confermato, Franck Kessie è tra i calciatori, fuori-quota, che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi

La notizia, confermate da più fonti nei giorni scorsi, ora è ufficiale: Franck Kessie parteciperà alle Olimpiadi, con la sua Nazionale della Costa d’Avorio, come fuori-quota. Il calciatore sarà dunque chiamato a saltare tutta la preparazione estiva per volare a Tokyo. La competizione avrà inizio il prossimo 22 luglio e se le cose dovessero andar bene, Kessie potrebbe essere impegnato fino al 7 agosto.

Ma per gli ‘elefanti’ non sarà un percorso facile: nel girone, che chiuderà il 28 luglio, sono presenti anche Brasile, Germania e Arabia Saudita, avversari non certo facilissimi.

Leggi anche:

Questione rinnovo

Nel frattempo, i tifosi del Milan, si augurano che la società e l’entourage del calciatore riescano a trovare un’intesa per il rinnovo. I giorni passano e l’incubo scadenza – fissata il 30 giugno 2022 – si avvicina.

Il mondo rossonero si augura di non vivere un nuovo caso Donnarumma e l’intenzione della società è quella di fare tutto il possibile per accontentare Kessie. Serve una cifra vicina ai 5,5/6 milioni netti a stagione, uno sforzo necessario da parte di Elliott per non perdere un importante patrimonio come Franck Kessie ma anche per dare un segnale forte che certifichi la credibilità del progetto Milan.