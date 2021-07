Protagonista a Euro 2020, il Milan ci prova: primi contatti, costo elevato

In attacco la priorità è ancora Giroud, ma il Milan deve guardarsi attorno e valutare alternative. Piace un centravanti che gioca in Bundesliga.

Il Milan vuole rinforzarsi in ogni reparto per la prossima stagione e ha nel mirino più colpi da effettuare. Tra questi anche un nuovo centravanti.

È risaputo che Olivier Giroud è il nome più caldo per l’attacco rossonero e c’è già un accordo con il suo entourage. Contratto biennale da 3,5-4 milioni di euro a stagione. Il problema è il Chelsea, che deve decidere se liberare o meno l’ex Arsenal affinché firmi con il club rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara, ovviamente, valutano anche delle alternative al francese.

Leggi anche:

Mercato Milan, piace Schick del Bayer Leverkusen

Tra gli attaccanti che interessano al Milan c’è anche Patrik Schick. I colleghi di Tuttomercatoweb.com rivelano che la società rossonera ci sta pensando concretamente e che ci sono stati contatti con il Bayer Leverkusen. La richiesta economica per la cessione del cartellino del giocatore ceco è di 40 milioni, un prezzo abbastanza alto al momento per le casse milaniste.

Schick per età, caratteristiche e potenziale piace a Paolo Maldini e Frederic Massara. Già Marco Giampaolo nell’estate 2019 lo aveva consigliato al club, visto che lo aveva allenato già alla Sampdoria riuscendo a tirarne fuori le qualità prima del negativo trasferimento alla Roma. Dopo il prestito al Lipsia, l’attaccante 25enne è andato a titolo definitivo al Bayer Leverkusen per 26,5 milioni e nell’ultima stagione ha messo insieme 13 gol e 2 assist in 13 presenze.

Schick si sta mettendo in mostra all’Europeo 2020, trascinando la Repubblica Ceca fino ai Quarti di finale. Ha realizzato 4 reti in 4 partite nella competizione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a Maldini e Massara. Visto il costo del cartellino, però, è ipotizzabile che una trattativa concreta possa partire solamente più in là. Prima sarà necessario fare qualche cessione per avere le risorse da destinare a un simile investimento.