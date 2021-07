Calciomercato Milan, colpo dall’Empoli: il giovanissimo bomber!

Secondo quanto riportato da “SerieBnews.com”, sul giovane attaccante 19enne dei toscani ci sarebbero Juventus, Milan e Inter.

L’Empoli ha portato a termine una grande stagione lo scorso anno, non soltanto per quanto riguarda la prima squadra, che ha raggiunto la promozione in Serie A vincendo il campionato cadetto. Il club toscano ieri si è infatti anche laureato campione d’Italia con la Primavera allenata da Antonio Buscè, battendo in finale l’Atalanta con il risultato di 5-3.

Il presidente Corsi si gode i suoi giovani, protagonisti di una grande cavalcata e ora ambiti anche dai top club italiani. L’Empoli dovrà affrontare la massima serie nella prossima stagione e difficilmente lancerà tutti i suoi giovani in prima squadra con Andreazzoli. Il salto dalle giovanili alla A sarebbe infatti troppo esagerata per i suoi giovani.

Juve, Milan e Inter sul giovane Ekong

Secondo quanto riportato da SerieBnews.com, uno di questi talenti dell’Empoli è finito nel mirino di Juventus, Milan e Inter. Si tratta dell’attaccante svedese Emmanuel Ekong, ieri autore di una prestazione maestosa e di una doppietta nella finale contro l’Atalanta che è valsa lo scudetto. Il 19enne è dotato di grandi capacità di movimento in spazi ristretti e di una grande progressione palla al piede. Niente male neanche in fase realizzativa e di rifinitura per i compagni.

Giocatore di grande sacrificio e con una forza fisica travolgente. Nel campionato Primavera 2020-21 ha totalizzato 26 gettoni e messo a segno 7 reti. La Svezia ha intravisto subito le potenzialità del ragazzo e nel 2019 lo ha convocato in uno stage con l’Under 18. L’Empoli preferirebbe trattenere il cartellino del ragazzo e mandarlo a giocare in prestito in Serie B. Il Milan e le altre big restano in attesa.