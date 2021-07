Calciomercato Milan, colpo dall’Ajax: indiscrezioni confermate!

Arrivano conferme sulla trattativa per il calciatore che milita in Olanda. I rossoneri avrebbero già avviato i contatti.

Che il Milan stia cercando un giocatore sulla trequarti per sostituire Hakan Calhanoglu non è un segreto. Il profilo ambito dalla società rossonera è di un attaccante che sappia agire sia in zona centrale che sulla fascia destra, possibilmente mancino. I nomi circolati fino ad ora sono tanti ma nella giornata di oggi se ne è fatto un altro, molto importante, e che nelle ultime ore ha trovato conferme.

Il nome uscito risponde esattamente all’identikit che cercano Maldini e Massara e può essere l’ideale alle spalle di Ibra o dell’attaccante che potrà arrivare. Arrivano infatti conferme riguardo ad una trattativa che era stata ipotizzata nella mattinata. L’indiscrezione di Andrea Longoni avrebbe quindi dei fondamenti e i rossoneri si sono mossi concretamente per arrivare al trequartista che gioca in Eredivisie.

Leggi anche:

Conferme su Tadic

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com e dal giornalista Daniele Longo, il Milan avrebbe avviato i contatti per il fantasista serbo dell’Ajax, Dusan Tadic. Il 33 enne è in scadenza nel 2023 e il suo costo non è eccessivo. Il Milan punterebbe a lui per assicurarsi un giocatore duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e di farlo, soprattutto, con grande qualità. Il club di via Aldo Rossi non si lancerà sul capitano dell’Ajax prima di aver piazzato almeno un colpo in uscita: Jans Petter Hauge o Rafael Leao. Tadic ha un passato anche in Premier League, con il Southampton, e prima ancora ha militato nelle file del Twente.