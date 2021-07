Damsgaard, non solo il prezzo: per il Milan c’è un altro problema

Il Milan è rimasto affascinato da Mikkel Damsgaard e adesso sta valutando il suo acquisto. In pista per il giovane centrocampista ci sono però due concorrenti ostiche

È ormai risaputo l’interesse del Milan per Mikkel Damsgaard, il giovanissimo centrocampista della Sampdoria dotato di grandi qualità e una spiccata duttilità. Oltre a disputare una buona stagione con i blucerchiati, Mikkel sta mostrando tutto il suo potenziale agli Europei con la sua Danimarca.

Per lui già un gol e un assist nella competizione continentale in atto, e delle giocate da vero fuoriclasse. Un classe 2000, ma che sembra un veterano in campo. Le sue ottime prestazioni, ovviamente, lo hanno posto al centro dei riflettori, e diverse big d’Europa sono pronte a fare follie per lui. Damsgaard è principalmente un esterno sinistro d’attacco, suo ruolo naturale, ma è anche molto bravo a destreggiarsi da trequartista e da mediano di centrocampo.

Il Milan è rimasto davvero colpito dalle sue qualità e adesso sta valutando se affondare il colpo. Certo, il costo del suo cartellino è davvero elevato: 30 milioni di euro. Parliamo pur sempre di un giocatore di 20 anni, ma il patron della Sampdoria, Ferrero è pronto a scatenare una vera asta per ottenere una cospicua plusvalenza dalla sua cessione. Il contratto di Damsgaard in blucerchiato scadrà nel 2024, fattore che motiva anche l’alta richiesta di Ferrero.

Il Milan sta lavorando alla cessione di Jens Petter Hauge, e nel frattempo riflette anche all’ipotetica vendita di Rafael Leao. Cessioni da cui il club rossonero potrebbe guadagnare la giusta cifra da reinvestire sul danese classe 2000. Ad oggi sono soltanto valutazioni, ma c’è da tenere in conto anche la spietata concorrenza per Damsgaard.

Su di lui ci sono due big europee.

Barcellona e Juventus sulle tracce di Damsgaard

Il quotidiano sportivo Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha raccontato dell’interesse per Mikkel Damsgaard di Barcellona e Juventus. Parliamo di due dei più grandi club d’Europa che quando mettono nel mirino un ottimo prospetto è difficile che se lo lascino scappare.

È chiaro che l’elevato costo del cartellino del centrocampista della Sampdoria spaventa e non poco, non soltanto il Milan, ma anche Juve e Barca. È molto probabile che Ferrero cederà il giocatore a chi farà l’offerta migliore e si avvicinerà il più possibile alle sue richieste.

Daamsgard è stato acquistato dalla Samp per soli 6,7 milioni di euro la scorsa stagione. La sua cessione rappresenterebbe una grossa fonte di reddito per il suo Presidente.