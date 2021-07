Danimarca, Kjaer: “Soddisfatti, ma la semifinale non ci basta”

Le parole di Simon Kjaer dopo la meritata vittoria contro la Repubblica Ceca, che è valsa alla Danimarca l’approdo alle semifinali di Euro2020

Una importantissima vittoria quella conquistata oggi dalla Danimarca di Hjulmand. I vichinghi hanno avuto la meglio sulla Repubblica Ceca trovando il successo per 2-1. In campo è stata assolutamente evidente l’ennesima ottima prestazione di Simon Kjaer, il difensore rossonero e della Danimarca di cui è capitano.

Simon ha lottato con le unghia e con i denti, difendendo con grinta la propria porta dai pericolosi attacchi dei cechi. Adesso i danesi dovranno giocarsi la semifinale contro una tra Inghilterra e Ucraina. Ma è già un fantastico successo esser arrivati fin lì. La Danimarca è tornata a raggiungere le semifinali degli Europei dopo ben 20 anni.

Dell’importante successo ne ha parlato proprio Kjaer nel post-partita ai microfoni dei tanti giornalisti. Queste le parole del capitano della Danimarca:

«L’obiettivo ad inizio competizione era quello di tornare a giocare a Wembley, ci siamo riusciti ma ora la semifinale sentiamo che non ci basta. Mentirei se dicessi il contrario. Ora dobbiamo soltanto pensare a recuperare perché tra 4 giorni giocheremo un’altra difficile gara. Difendere sotto pressione? In realtà è una cosa che mi piace e mi stimola, soprattutto nel gioco aereo. Potevamo difendere e giocare meglio, ma non possiamo che essere soddisfatti».