Tonali riscattato ma manca l’ultimo tassello | La richiesta del Milan al giocatore

È alle battute conclusive la trattativa tra Milan e Brescia per il riscatto di Tonali, al quale il club rossonero ha chiesto un sacrificio.

Il Milan sembra essere a un passo dal riscatto di Sandro Tonali. In queste settimane si è lavorato intensamente con il Brescia per arrivare a un accordo. La fumata bianca è vicinissima.

Il club rossonero ha chiesto uno sconto alle Rondinelle, che alla fine rinunceranno a circa 10 milioni di euro rispetto all’intesa pattuita nel 2020. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, ieri ci sono stati altri contatti che hanno prodotto il seguente accordo per il riscatto del centrocampista: 7 milioni di euro più 5 di bonus e il cartellino del giovane Giacomo Olzer (valutato 3). Un totale di 15 milioni, come voleva Massimo Cellino, a cui aggiungere i 10 milioni già investiti lo scorso anno per il prestito oneroso.

Calciomercato Milan, taglio dell’ingaggio per Tonali?

Se tra Milan e Brescia sembra essere ormai tutto definito e il fondo Elliott ha dato l’ok all’operazione nei termini concordati negli ultimi giorni, comunque manca un ultimo tassello per chiudere. La Gazzetta dello Sport rivela che la società rossonera ha chiesto un piccolo sacrificio economico a Tonali.

Lo scorso settembre il giocatore aveva sottoscritto un contratto quinquennale da 1,6 milioni netti a stagione più bonus. Quell’intesa, però, non è più valida perché il Milan non ha esercitato il diritto di riscatto entro il termine del 16 giugno. Non c’è stato ancora l’incontro con Beppe Bozzo, avvocato che cura gli interessi di Tonali, ma dovrebbe avvenire a breve. Probabilmente all’inizio della prossima settimana.

Tonali vuole rimanere in maglia rossonera ed essere presente al raduno di Milanello che scatterà giovedì 8 luglio. È ipotizzabile che una piccola rinuncia economica la possa fare per la nuova stagione, magari fissando un accordo che preveda un ingaggio a salire e dei bonus. Difficile che l’affare salti, anche se sta andando più per le lunghe di quanto ci si aspettasse.